Marca: Simona Halep s-a retras de la turneul WTA Madrid Open

- Simona Halep (32 de ani) nu va participa la turneul de tenis categorie WTA 1000 Mutua Madrid Open, pentru care a primit wild-card din partea organizatorilor, informeaza ziarul spaniol Marca, preluat de agenția News.ro.„Halep, aflata pe locul 1.146 in clasamentul WTA, primise una dintre invitatiile pentru…

- Simona Halep (32 de ani) s-ar fi retras de la Madrid Open. Euronews scrie ca de vina ar fi anumite probleme medicale. Dubla campioana de Grand Slam primise un wild-card la turneul WTA de 1000 de puncte care incepe pe 23 aprilie. Simona Halep a jucat doar un meci de la decizia TAS, care i-a redus suspendarea…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro reușesc sa surprinda cele mai interesante imagini cu vedetele din Romania. Simona Halep a fost protagonista materialului de mai jos și a demonstrat ca pune accent pe relaxare, dupa ce și-a anunțat retragerea de la turneul din Portugalia.

- Simona Halep (32 de ani, 1144 WTA) a anunțat, vineri, ca se retrage de la turneul WTA 125 de la Oeiras (Portugalia), la care primise un wild card, relateaza Gazeta Sporturilor.„Schimbare de planuri! Corpul meu imi spune ca are nevoie de mai mult timp pentru a se obisnui cu revenirea la antrenamentele…

- Simona Halep a declarat ca isi doreste mult sa primeasca wild card pentru turneul de la Roland Garros.„Sper si imi doresc wild card la Roland Garros. Imi doresc tare mult sa joc la RG, este turneul meu preferat”, a spus Halep intr-un interviu pentru Digi Sport.

- Revenita recent in circuit, dupa ce TAS i-a redus suspendarea, Simona Halep (32 de ani) a petrecut sambata seara alaturi de familie. Sportiva din Constanța a avut un motiv de bucurie. Fratele sau, Nicolae, și tatal ei, Stere, și-au sarbatorit ziua de naștere. Ambii sunt nascuți in aceeași zi, iar familia…

- Revenita pe teren dupa o pauza de un an și șapte luni, la turneul de la Miami, SUA, unde a pierdut in turul 1 contra Paulei Badosa, Simona Halep, 32 de ani, a anunțat ca va fi pregatita de antrenorul spaniol Carlos Martinez, 49 de ani.Ibericul a vorbit, miercuri, in premiera despre viitoarea colaborare…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu s-a retras din turneul Miami Open din cauza unei accidentari la spate. Tot la Miami, Simona Halep o va infrunta marți, 19 martie, pe spaniola Paula Badosa, in prima partida dupa ce romanca a fost suspendata pentru dopaj. Ana Bogdan va juca impotriva cehoaicei…