Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, castigatoarea turneului de la Wimbledon in 2019, a declarat ca simte ca in cariera mai poate reusi multe si precizat ca este increzatoare, informeaza site-ul oficial al competitiei. "Nu vreau sa ma opresc. Nu ma gandesc la asta. Simt ca pot mai mult. Pot fi o persoana mai buna, o jucatoare…

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) are parte de un test serios inca din primul tur de la Wimbledon, turneu pe care l-a caștigat in 2019. Jucatoarea noastra o va infrunta, marți, pe Karolina Muchova (25 de ani, 82 WTA), o adversara al carei stil ar putea s-o incodeze serios pe romanca. Turneul de la Wimbledon…

- Simona Halep a aflat impotriva cui va debuta la ediția din 2022 a turneului de la Wimbledon, tragerea la sorți scotand-o in calea romancei pe Karolina Muchova. Fosta lidera WTA se afla pe aceeași parte de tablou cu Iga Swiatek, poloneza avand onoarea de a deschide seria meciurilor de pe Centralul londonez.

- Jucatoarea de tenis Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) o va infrunta pe Karolina Muchova (Cehia; 82 WTA), in primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, conform tragerii la sorti efectuate vineri, 24 iunie. Desemnata cap de serie nr. 16 si castigatoare a trofeului la Wimbledon in 2019, constanteanca…

- Simona Halep a declarat, miercuri, dupa ce s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Birmingham, ca se simte excelent si da totul de fiecare data cand intra pe teren. "Ma simt excelent! Am jucat mai bine decat in meciul precedent. Nu este usor sa joci impotriva ei (n.r. – Harriet Dart).…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca isi doreste sa mai castige un titlu de Mare Slem si ca munceste pentru acest lucru. „Asta imi doresc si sunt sigura ca daca e sa se intample, o sa se intample. Muncesc pentru asta si imi doresc sa si…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a invins-o pe Cori Gauff (18 ani, 16 WTA), scor 6-4, 6-4, și s-a calificat in sferturile de finala ale Mastersului de la Madrid. Sportiva din Constanța a ajuns pe locul 3 in ierarhia all-time a banilor caștigați din tenis. Simona Halep va juca in sferturi cu tunisianca Ons…

- Simona Halep, locul 21 WTA, s-a calificat in optimile de finala ale Madrid Open, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-1 pe spaniola Paula Badosa, locul 2 WTA, principala favorita a competitiei de categorie WTA 1.000. Simona Halep a inceput foarte bine meciul cu Badosa, cu lovituri in lung…