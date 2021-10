Simona Halep, in turul trei la Indian Wells, unde nu o va intalni insa pe Emma Raducanu

Jucatoarea din Constanta a invins o pe Marta Kostyuk in runda secunda a turneului din SUA.Constanteanca Simona Halep 30 de ani, 17 WTA s a calificat in turul trei la Indian Wells, dupa ce a invins o cu 7 6, 6 1 pe ucraineanca Marta Kostyuk 19 ani, 48 WTA in runda secunda a turneului din SUA.A fost partida de debut a Simonei in aceasta editie a Indian Wells, campioana avand liber in prima runda.In turul trei, Simona Halep, cap de serie nr. 11, o va intalni pe Aliaksandra Sasnovich Belarus, 100 WT ...