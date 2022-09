Simona Halep divorțează! Toni Iuruc a confirmat ​Toni Iuruc a confirmat miercuri informația conform careia ar urma sa divorțeze de Simona Halep, dupa mai puțin de un an de mariaj. Dupa ce a refuzat inițial sa comenteze aceste zvonuri, omul de afaceri a confirmat pana la urma, vizibil suparat, ca nu va mai fi soțul fostei lidere WTA. „Am hotarat de comun acord cu Simona sa ne desparțim! Nu mai insistați, este ultima mea ieșire publica….De restul se vor ocupa avocații in cel mai civilizat mod cu putința. Mulțumesc de ințelegere!” – Toni Iuruc, pentru Fanatik . Simona și Toni au facut ceremonia civila anul trecut, in data de 15 septembrie. La… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și Toni Iuruc divorțeaza la un an de la cununia civila. „Am hotarat de comun acord cu Simona sa ne desparțim”, a declarat omul de afaceri miercuri seara, 7 septembrie, pentru Fanatik , dupa ce inițial a spus ca nu dorește sa comenteze aspectele ce țin de viața privata. „Am hotarat de comun…

- In spațiul public a aparut miercuri informația conform careia Simona Halep și Toni Iuruc ar urma sa divorțeze dupa doar un an de mariaj, scrie Hotnews. Contactati de Fanatik.ro , Toni Iuruc si Nicolae Halep, fratele Simonei, au refuzat sa comenteze informația aparuta in Prosport . Simona și Toni au…

- In spatiul public a aparut miercuri informatia conform careia Simona Halep si Toni Iuruc ar urma sa divorteze in cursul zilei de joi (n.r. 8 septembrie), dupa doar un an de mariaj. Contactat de Fanatik.ro, omul de afaceri a comentat informatia aparuta in spatiul public (VEZI AICI). „Nu comentez viata…

- Au aparut primele zvonuri legate de faptul ca Simona Halep și Toni Iuruc ar urma sa divorțeze, potrivit ProSport . ”Nu comentez viața noastra privata… Nu, nu divorțez maine… Nu mai insistați, no comment”, a declarat Toni Iuruc pentru Fanatik . ”Nu comentez, nu pot sa comentez”, a spus fratele Simonei, Nicolae…

- Dariei Snigur (Ucraina, 124 WTA) nu i-a venit sa creada ca a reușit sa o invinga pe Simona Halep. Ucraineanca in varsta de 20 de ani nu mai jucase niciun meci pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam pana la duelul cu Halep, dar cu toate aceastea a reușit sa o surprinda pe eleva lui Patrick…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat miercuri ca, daca cetatenii o vor vota la viitoarele alegeri, se va intoarce ca primar general al Capitalei. Firea a precizat ca sunt discutii incipiente in coalitia de guvernare despre o eventuala sustinere comuna a PNL si PSD, dar ca ea se bazeaza…

- Simona Halep și Toni Iuruc vor face nunta anul acesta. Intr-un interviu pentru Fanatik , soțul jucatoarei de tenis a confirmat ca se vor casatori religios in toamna, au stabilit deja și data, dar și locația mult așteptatului eveniment. Pe 13 noiembrie 2022 va avea loc nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc.…

- Pe Pasajul Basarab se circula fara recepție, iar intreaga construcție se degradeaza pe zi ce trece. Primaria Capitalei promite ca va face o noua expertiza tehnica a pasajului care a costat-o 240 de milioane de euro, iar apoi va incepe procedura de recepție, prima dintre cele doua, potrivit unui raspuns…