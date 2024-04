Simona Halep confirmă zvonurile: „Am luat o decizie dificilă!” Simona Halep a confirmat ca nu va participa la Madrid Open: „Corpul meu are nevoie de ceva mai mult timp pentru a fi pregatit”. „Din pacate, corpul meu are nevoie de ceva mai mult timp pentru a fi pregatit și am luat decizia dificila de a nu juca la Madrid. Greu, pentru ca vreau sa ma intorc in turneu cat mai repede, dar experiența imi spune sa nu ma grabesc”, a postat Simona Halep. Aceasta a mulțumit turneului de la Madrid, care i-a oferit un wild card, și fanilor ei pentru sprijinul lor constant. „Ne vedem in curand”, a incheiat Halep. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a confirmat ca nu va participa la Madrid Open: „Corpul meu are nevoie de ceva mai mult timp pentru a fi pregatit”.„Din pacate, corpul meu are nevoie de ceva mai mult timp pentru a fi pregatit și am luat decizia dificila de a nu juca la Madrid.

- Simona Halep (32 de ani, 1146 WTA) se pregatește de turneul de la Madrid, de categorie WTA 1000, competiție pentru care a primit un wildcard din partea organizatorilor. Gazeta Sporturilor va un trimis special la turneul de la Madrid. ...

- Simona Halep (32 de ani, 1144 WTA) a anunțat, vineri, ca se retrage de la turneul WTA 125 de la Oeiras (Portugalia), la care primise un wild card, relateaza Gazeta Sporturilor.„Schimbare de planuri! Corpul meu imi spune ca are nevoie de mai mult timp pentru a se obisnui cu revenirea la antrenamentele…

- Simona Halep a anunțat ca se retrage de la turneul din Portugalia, pentru care a primit recent un wild card. „Schimbare de planuri! Corpul meu imi spune ca are nevoie de mai mult timp pentru a se obisnui cu revenirea la antrenamentele complete. Nu vreau sa ma grabesc cu revenirea mea, asa ca nu voi…

- Simona Halep și-a anulat plecarea la turneul de la Oeiras, organizat in Portugalia saptamana viitoare. Retragerea oficiala a fost anunțata pe o rețea de socializare. De asemenea, Halep a spus ca nu se simte inca pregatita sa revina la turneul care se va desfașura intre 15-21 aprilie. „Schimbare de planuri!…

- Dupa Miami Open, la care a revenit pe teren dupa o absenta de un an si jumatate, Simona Halep a primit wild card si din partea organizatorilor turneului de la Madrid, care se va disputa in perioada 23 aprilie ndash; 5 mai 2024.Aflata pe locul 1.143 in clasamentul mondal, jucatoarea de tenis din Constanta…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu (67 de ani) critica prezența Simonei Halep (32 de ani) in cadrul unei emisiuni de la Antena 3 CNN. Simona Halep a caștigat procesul la TAS și poate reveni in orice moment in circuit. Dubla campioana de Grand Slam s-a intors in Romania și a acceptat invitația lui Mihai…

- Simona Halep (32 de ani) a dat in judecata firma canadiana Quantum Nutrition, iar acum apar noi detalii despre proces. Simona Halep (32 de ani) a dat in judecata firma canadiana Quantum Nutrition, iar acum apar noi detalii despre proces. Sportiva din Constanța cere despagubiri de 10 milioane de euro…