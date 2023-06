Simona Halep, audiată la Londra în procesul de dopaj Simona Halep a fost audiata miercuri, 28 iunie, la Tribunalul din Londra in procesul de dopaj , scrie digisport.ro, precizand ca audierea va continua si ca un verdict ar urma sa fie pronuntat in aproximativ doua saptamani. Sportiva, alaturi de avocati sai, a incercat sa isi demonstreze nevinovatia, dupa ce anul trecut a fost depistata pozitiv cu roxadustat. ”A fost audiata astazi, dar va fi audiata si maine. In aproximativ doua saptamani ar trebui sa avem un prim verdict. Momentul care era amanat a avut loc. Alaturi de avocati, Simona si-a prezentat argumentele. Vom vedea care vor fi deciziile.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost audiata miercuri la Tribunalul din Londra in procesul de dopaj, scrie digisport.ro, precizand ca audierea va continua si ca un verdict ar urma sa fie pronuntat in aproximativ doua saptamani.Sportiva, alaturi de avocati sai, a incercat sa isi demonstreze nevinovatia, dupa ce anul…

- Simona Halep a fost audiata miercuri la Tribunalul din Londra in procesul de dopaj, scrie digisport.ro, precizand ca audierea va continua si ca un verdict ar urma sa fie pronuntat in aproximativ doua saptamani, conform news.ro.Sportiva, alaturi de avocati sai, a incercat sa isi demonstreze nevinovatia,…

- Simona Halep urmeaza sa fie audiata, in sfarșit, la Londra. Jucatoarea de tenis de la noi se afla in chiar acum in capitala Marii Britanii, pentru a-și susține nevinovația in fața tribunalului independent Sports Resolutions, asta dupa a fost acuzata ca s-a dopat, in urma unui control anti-doping, efectuat…

- Simona Halep a publicat in mediul online un mesaj care a starnit ingrijorare printre admiratorii sai, dupa ce procesul sau de dopaj a fost amanat pentru a treia oara. Sportiva a dezvaluit ca intreaga situație a ajuns sa aiba urmari asupra starii sale psihice. Iata declarațiile!

- Continua coșmarul pentru Simona Halep! Jucatoarea din Romania a aflat ca procesul ei de la tribunalul Sport Resolution nu va mai avea loc pe 28 mai și a fost amanat a treia oara. Sportiva se afla in Statele Unite ale Americii in momentul in care a aflat vestea și a incercat sa scape de stres […] The…

- Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep, a reacționat dupa ce sportiva a oferit primul interviu legat de suspendarea provizorie primita in luna octombrie, in urma contaminarii cu roxadustat, o substanța interzisa de Agenția Mondiala Antidoping.Sportiva nascuta la Constanța s-a aratat…

- Simona Halep a acordat primul interviu in care a vorbit despre scandalul de dopaj in care este implicata. A fost mai mult „un strigat de durere”. Jucatoarea din Romania nu ințelege de ce cazul ei nu a fost inca analizat deși a cerut o „audiere rapida” și a dezvaluit cand a fost mutata audierea. Sportiva…

- Simona Halep se pregatește de procesul de la tribunalul Sports Resolutions. Tatal jucatoarea de tenis a dezvaluit ca s-a stabilit, in sfarșit, data la care va avea loc audierea. Sportiva din Constanța este suspendata de mai bine de șapte luni, dar nu a mai jucat niciun meci oficial din luna august a…