- Simona Halep a fost ironizata in cel mai recent numar al publicației de satira Charlie Hebdo dupa victoria din Openul Franței. Francezii au realizat o caricatura in care apare trofeul Roland Garros este ridicat deasupra capului de o femeie. “O romanca a caștigat Roland Garros: Fier vechi, fier vechi!”…

- Simona Halep a caștigat, sambata in premiera, turneul de Grand Slam de la Roland Garros! Este primul trofeu de Mare Șlem al liderului mondial, dupa 4 finale jucate, dintre care 3 la Paris. In fața lui Sloane Stephens, care, in iulie 2017, era pe locul 957 WTA, Halep a pierdut primul set. Stephens, locul…

- Jucatoarea romana Simona Halep s-a calificat, joi, in finala turneului de Mare Șlem de la Roland Garros, dupa ce a trecut de tenismena spaniola Garbine Muguruza. Simona Halep a inceput bine meciul, caștigand primul set cu 6-1, dupa ce avusese 5-0, iar ultimul punct și l-a adjudect prin break. Setul…

- Simona Halep a ajuns in semifinalele turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a trecut destul de greu de nemțoaica Angelique Kerber. Romanca a intrat mai greu in joc, dar a reușit, dupa 2 ore și 16 minute, sa o invinga pe Kerber (12 WTA) cu scorul de 2-1 (6-7,6-3, 6-2) ajungand The post…