Stiri pe aceeasi tema

- „Acesta este anul in care putem redescoperi patriotismul, insa nu cel greșit ințeles ca naționalism deșanțat, conflictual atat fața de vecinii din exterior, cat și fața de diversitatea sociala din interior”, spune liderul PNL, Nicolae Ciuca.

- Adrian Veștea, semnalul dat in prezența liderilor PNL. Ce mesaj a transmis de la Brașov "Daca pana in 2016 nu accesase macar un euro, in mandatul meu a accesat peste 80 de milioane de euro. Am avut proiecte bugetate și din bugetele proprii. Legat de infrastructura medicala. Daca pana in 2016 nu putem…

- Președintele Senatului Romaniei, Nicolae Ciuca a subliniat in cadrul unui mesaj transmis cu ocazia Sarbatorilor Pascale ca „invațamintele creștine ne amintesc ca impreuna putem sa depașim greutațile vieții și ne dau speranța intr-un viitor mai bun”

- Romania nu se afla la coada acestui clasament, a spus Nicolae Ciuca cu privire la raportul NATO, care arata ca țara noastra a alocat 1,6% din PIB pentru Aparare. Doar ne laudam ca dam bani la Aparare. Romania a cheltuit mai puțin ca Olanda, deși Iohannis a promis 2,5% din PIB„Putem spune ca pana…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, afirma ca nu trebuie speculat faptul ca actualul sef al statului, Klaus Iohannis, va solicita o locuinta de la RAAPPS la terminarea mandatului si, anticipat, faptul ca se va muta de la Sibiu la Bucuresti doar „pentru ca are dreptul la o casa”. „Nu am…

- Liberalii au votat miercuri comasarea alegerilor si listele comune cu PSD la europarlamentare, cu 58 de voturi pentru, 5 impotriva, 2 abtineri. Liderul PNL, Nicolae Ciuca, le-a transmis colegilor, in sedinta partidului, ca decizia de comasare a alegerilor europarlamentare cu locale are ca motivatie…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, 12 februarie, la Realitatea Plus, ca liberalii trebuie sa aiba propriul candidat la alegerile prezidentiale și ca nu poate susține alt candidat, cu trimitere la președintele PSD, Marcel Ciolacu.„Partidul National Liberal nu poate sa nu aiba un candidat…

- Intrebat daca l-ar susține pe premierul Marcel Ciolacu intr-o eventuala cursa pentru Palatul Cotroceni, Nicolae Ciuca a afirmat ca nu este membru PSD, ci PNL și ca va susține intotdeauna candidatul liberal. Intrebat despre varianta ca cele 2 partide sa convina asupra unui candidat unic, iar acela sa…