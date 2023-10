Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Simona Halep a primit o suspendare de patru ani din partea Agenției Internaționale pentru Integritatea in Tenis (ITIA), in cazul scandalului de dopaj, Serena Williams a „ințepat-o” pe campioana din Romania. Imediat ce a aflat de suspendarea primita de Halep, cea care a invins-o in finala turneului…

- Simona Halep (31 de ani) a oferit un prim raspuns pentru contestatari, dupa ce a fost suspendata timp de 4 ani din tenis. ITIA a facut anunțul suspendarii Simonei marți dupa-amiaza. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS in termen de 21 de zile. Halep a și precizat…

- Danielle Collins (29 de ani, 43 WTA) crede ca ITIA este o instituție benefica tenisului mondial. Jucatoarea din Statele Unite ale Americii a evitat sa se poziționeze in cazul concret al Simonei Halep (31 de ani). ITIA a facut anunțul suspendarii Simonei marți dupa-amiaza. Decizia nu este definitiva.…

- Serena Williams (41 de ani) s-a numarat printre persoanele care au reacționat public dupa suspendarea primita de Simona Halep (31 de ani). O noua varianta a mesajului criptic postat de americanca iese la suprafața. ITIA a facut anunțul suspendarii Simonei marți dupa-amiaza. Decizia nu este definitiva.…

- Nick Kyrgios nu a putut sta departa de scandalul de dopaj in care este implicata Simona Halep și pentru care a primit patru ani de suspendare. Ea a fost depistata pozitiv cu o substanța interzisa, roxadustat, la US Open 2022. Care este mesajul incredibil transmis de tenismenul australian pentru romanca.…

- Simona Halep a fost suspendata pe o perioada de patru ani pentru dopaj, a anuntat, marti, Agentia Internationala pentru Integritate in Tenis (ITIA). Jucatoarea de 31 de ani se declara „șocata și dezamagita” de aceasta decizie și anunța ca va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. La aproape un…

- Simona Halep este suspendata provizoriu de aproape 11 luni și inca așteapta verdictul de la judecata de la tribunalul Sport Resolutions. Sportiva din Romania are in fața trei scenarii, dar in niciunul dintre ele, acuzațiile nu vor fi „șterse”, asta deși șeful Antidopingului din Statele Unite (USADA)…

- Sorana Cirstea și-a incheiat parcursul la turneul de la Montreal, dupa ce a fost invinsa in doua seturi de Karolina Muchova, in turul doi, scor 7-5, 6-4. Meciul dintre cele doua sportive s-a incheiat dupa o ora și 49 de minute de joc. Sportiva noastra nu a rezistat decat doua seturi in fața jucatoarei…