- Simona Halep și Horia Tecau au caștigat meciul demonstrativ disputat impotriva cuplului Gabriela Ruse/Marius Copil, scor 6-3, 6-4. Duelul a incheiat Winners Cup, prima competiție de tenis organizata in Romania dupa pauza provocata de coronavirus. Evenimentul de la Cluj a fost un real succes. Chiar…

- Cei mai cunoscuți jucatori de tenis din țara noastra și-au anunțat participarea la un turneu organizat, saptamana viitoare, la Cluj. Tenisul din Romania repornește cu Winners Open, in 2-5 iulie. Jucatoarele romance pașesc din nou pe terenul de zgura pentru prima competiție cu premii dupa lunile de…

- Organizatorii Sports Festival au anuntat, sambata, un turneu de tenis amical, disputat in spatele portilor inchise, la Cluj, care pune la bataie un premiu in valoare de 10.000 de dolari. Simona Halep, Horia Tecau si Marius Copil vor fi protagonistii unui meci demonstrativ de dublu mixt, duminica, pe…

Inaintea deschiderii oficiale a circuitului de tenis WTA și ITF, jucatoarele romance pașesc din nou pe terenul de zgura pentru prima competiție cu premii dupa lunile de pauza. WINNERS OPEN, turneu...

- Simona Halep (28 de ani) revine pe teren la inceputul lunii iulie! E anunțul momentului in tenisul romanesc, numarul doi mondial urmand sa evolueze un meci in cadrul unui turneu amical care va avea loc la Cluj. Pe langa Simona Halep, la turneul de la Cluj vor mai participa nume precum Horia Tecau, Marius…

- Horia Tecau nu se mai antreneaza in propria casa. Constanteanul a iesit din autoizolare si a facut primii pasi pe terenul de tenis dupa o lunga perioada de absenta, din cauza pandemiei de coronavirus. Horia Tecau l-a ales ca partener de antrenament pe aradeanul Marius Copil. Cei doi s-au antrenat pe…

- Aflata in izolare, acasa, la Constanța, Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, de-abia aștepta sa revina iarași in circuitul profesionist de tenis.Sportiva a dezvaluit, sambata, pentru site-ul de știri italian Prima Online, care este marea sa dorința pentru anul 2020: participarea in acest an la un turneu…

- ​Simona Halep a stat de vorba cu jurnaliștii de la CNN, campioana de la Wimbledon atingând subiecte precum izolarea din România sau momentul când s-ar putea reveni pe terenul de joc. Despre izolarea din România"Nu am ieșit deloc afara. Sunt o persoana care ia aceste…