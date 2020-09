Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, principala favorita, a invins-o pe Irina Begu cu 6-3, 6-4, miercuri, intr-un duel romanesc petrecut in runda a doua a turneului de tenis de Mare Slem de la Roland Garros, informeaza Agerpres.

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) și Irina Begu (30 ani, 72 WTA) vor fi adversare in runda a doua a turneului de la Roland Garros.Irina Begu a invins-o, duminica, pe elvetianca Jil Teichmann (23 ani, 54 WTA) cu 6-4, 4-6, 6-3.Halep, care a dispus duminica de spaniola Sara Sorribes…

- Irina Begu, locul 72 WTA, a invins-o pe elvetianca Jil Teichmann, locul 54 WTA, scor 6-4, 4-6, 6-3, si s-a calificat in turul doi la Roland Garros, unde o va intalni pe Simona Halep.Begu s-a impus dupa doua ore si 30 de minute de joc, potrivit news.ro. Citește și: Video Nicușor Dan,…

- Asa cum ne-a obisnuit, Simona Halep are un inceput foarte greu la fiecare turneu. Sportiva noastra, proaspat castigatoare la Roma, a debutat perfect la Roland Garros, ultimul turneu de Mare Slam al anului. In ziua in care a implinit 29 de ani, Halep a obtinut o victorie frumoasa cu Sorribes Tormo, dar…

- Simona Halep, locul 2 WTA, a ajuns in finala dupa ce a eliminat-o pe Irina Begu, in timp ce Elise Mertens s-a impus in fata sportivei din Cehia Kristyna Pliskova. Simona Halep are 3-1 in intalnirile directe cu sportiva belgiana, ultima avand loc in acest an, in optimi la Australian Open, cand…