Simona Halep a ieşit din Top 10 WTA după mai mult de şapte ani Simona Halep a iesit din Top 10 WTA dupa mai bine de sapte ani. Romanca a coborat de pe locul 10 pe locul 13 WTA, cu 3.925 de puncte, in clasamentul dat publicitatii luni. Halep coboara dupa 373 de saptamani de prezenta neintrerupta in primele zece jucatoare ale lumii, transmite News.ro. Sportiva a intrat in Top 10 WTA la 27 ianuarie 2014 si este pe locul al optulea in ceea ce priveste longevitatea intre primele zece jucatoare, din noiembrie 1975, cand a fost dat publicitatii primul clasament WTA. Simona Halep nu a mai jucat din 12 mai, de la turneul de la Roma, cand a suferit o accidentare la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

