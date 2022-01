Stiri pe aceeasi tema

- Tenismena din Constanta, Simona Halep a fost eliminata in aceasta dimineata in optimile de finala ale Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului. Clasata pe locul 15 in clasamentul mondial si cap de serie numarul 14 la Melbourne, constanteanca a fost invinsa de frantuzoaica Alize Cornet.In…

- Simona Halep a avut parte, luni, de unul dintre cele mai muncite și mai problematice meciuri din acest sezon de la Australian Open. Pe o caldura sufocanta (32 de grade celsius), jucatoarea noastra a dat tot ce a putut, a și revenit intr-un moment dificil, dar, in cele din urma, a cedat in fața lui Aleze…

- ​Simona Halep și Alize Cornet joaca luni in optimile de la Australian Open. Sportiva din Franța conduce cu 3-1 in meciurile directe, dar ultima confruntare a avut loc in 2015. Simona Halep - Alize Cornet este primul meci important al zilei pentru Romania la Australian Open 2022, relateaza GSP.ro, urmand…

- Simona Halep - Alize Cornet este primul meci important al zilei pentru Romania la Australian Open 2022. Simona Halep ((30 de ani, locul 15 WTA) lupta pentru al treilea sfert de finala consecutiv la Australian Open, in timp ce Alize Cornet (32 de ani, 61 WTA) ar putea fi in premiera in aceasta faza…

- Simona Halep pare de neoprit la turneul de Mare Șlem de la Australian Open. Tenismena romana a invins-o fara emoții pe muntenegreanca Danka Kovinic, scor 6-2, 6-1 și s-a calificat in optimile de finala ale competiției de la Melbourne.

- Jucatoarea de tenis din Constanta, Simona Halep s a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului.Simona Halep a invins o pe sportiva din Muntenegru, Danka Kovinic cu 6 2, 6 1, sambata, in runda treia la Melbourne.Halep si a asigurat un cec de 328.000 de…

- Simona Halep a declarat, marti, in conferinta de presa organizata dupa primul meci jucat la Australian Open, ca visul ei este sa ajunga din nou in finala grand slam-ului de la Antipozi. "Primul meci este intotdeauna greu. Am fost foarte nervoasa, dar sunt bucuroasa de modul in care am jucat, de modul…

- Simona Halep a jucat excelent in primul sau meci de la Australian Open 2022 și primul dupa triumful de la Melbourne. Sportiva noastra nu a intampinat probleme serioase in duelul cu Magdalena Frech, din turul 1, pe care a și invins-o in minimum de seturi, scor 6-4, 6-3. A fost o victorie importanta,…