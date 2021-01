Stiri pe aceeasi tema

- Dupa acest turneu, jucatoarele vor pleca la Melbourne, unde vor participa la turneele care se desfașoara inainte de Australian OpenLa turneul Gippsland Trophy, care va incepe la 31 ianuarie, Simona Halep, favorita principala, va juca direct in turul doi, cu castigatoarea confruntarii Whitney Osuigwe…

- Simona Halep - Ashleigh Barty, 3-6, 6-1, 10-8, a fost primul meci pe care jucatoarea noastra l-a disputat in 2021, o buna oportunitate de antrenament pentru Australian Open. Simona Halep - Ashleigh Barty, toate detaliile AICI! Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) și australianca Ashleigh Barty (24 de ani,…

- Simona Halep, locul 2 WTA, a invins-o, vineri, scor 3-6, 6-1, 10-8, pe australianca Ashleigh Barty, liderul mondial, la turneul demonstrativ de la Adelaide, primul meci al romancei in 2021, transmite news.ro. Meciul s-a disputate intr-o atmosfera relaxata, cu public, cu respectarea regulii…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) și-a aflat traseul de la Gippsland Trophy, primul turneu oficial la care participa in anul 2021. Simona Halep joaca primul meci din anul 2021, astazi, impotriva lui Ashleigh Barty. Demonstrativul de la Adelaide e liveTEXT AICI! Pandemia de coronavirus a mai adus o ciudațenie…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) și-a aflat prima adversara din cadrul turneului demonstrativ de la Adelaide. Simona Halep este pe lista preliminara a jucatoarelor care vor evolua incepand de pe 31 ianuarie la Melbourne in cele doua turnee WTA 500, Gippsland Trophy si Yarra Valley Classic. Cele care…

- Simona Halep a intrat in carantina. Jucatoarea romana de tenis a ajuns, joi, la Adelaide. Locul 2 WTA va participa la Melbourne Summer Series si la Australian Open. „Sunt foarte fericita ca am ajuns in Australia. Multumesc foarte mult Tennis Australia si tuturor celor care au ajutat. Imi incep carantina…

- Sorana Cîrstea a plecat, miercuri, spre Australia, acolo unde va participa, printre altele, la primul Grand Slam al sezonului 2021 din tenisul mondial. Pe aeroport, sportiva noastra a fost întrebata și despre vaccinul anti-Covid-19.Sorana a avut un raspuns clar, numarul 71 WTA precizând…

- ​​Simona Halep a început de câteva zile pregatirea pentru noul sezon din circuitul WTA, iar miercuri și-a surprins fanii cu imagini din mijlocului naturii. Într-un cadru de basm, Simona <a uitat> puțin de tenis și a ales sa practice un alt sport.În mijlocul padurii,…