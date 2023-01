Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe a suferit un accident la schi, astfel ca celebra prezentatoare TV a ajuns la spital. Simona Gherghe se afla in vacanța in Italia, alaturi de copii și de soțul ei. Accidentul a fost unul grav dupa cum i-au spus medicii, ceea ce probabil ca a simțit și ea dupa durerile pe care probabil…

- Simona Gherghe trece prin momente dificile, dupa ce fiica sa, Ana, s-a confruntat cu probleme de sanatate. Prezentatoarea TV a spus cum se simte micuța, marturisind ca ultimele zile nu au fost deloc bune.

- Simona Gherghe le-a facut copiilor sai o surpriza uriașa. Prezentatoarea l-a adus pe Moș Craciun in casa pentru ca micuții sa ii poata oferi scrisorile pregatite cu multa sarguința. Cei mici au fost entuziasmați de intalnirea cu batranul cu barba alba și au petrecut clipe de neuitat.

- Situație neașteptata in casa „Mireasa”, show-ul matrimonial difuzat la Antena 1. Concurenta Miruna a ajuns la spital dupa ce a consumat prea mult alcool. Simona Gherghe a fost ingrozita cand a aflat veștile din partea producției. Pentru show-ul matrimonial de la Antena 1 se filmeaza 24 din 24, iar o…

- Semifinala Chefi la cuțite, sezonul 10, a inceput, iar Gina Pistol nu și-a putut stapani lacrimile. Declarațiile concurenților la adresa ei au facut-o sa se emoționeze vizibil, fiindu-i greu sa-și continue ideea, din cauza lacrimilor. Chef Florin Dumitrescu a observat imediat ce i se intampla indragitei…

- In emisiunea „Mireasa”, care e difuzata e luni pana vineri la Antena 1, una dintre declarațiile facute recent de Simona Gherghe a starnit revolta fanilor. Unii dintre ei au spus chiar ca prezentatoarea ar trebui schimbata, noteaza Fanatik. Pe parcursul uneia dintre edițiile emisiunii „Mireasa”, Simona…

- Gabriela Cristea ajungea in urma cu doua zile, pe patul de spital, dupa ce s-a simțit rau. Vedeta tv se afla in acest moment acasa. Gabriela Cristea spune ca face tratament pentru o infecție urinara. Din pacate, i-a dat ceva batai de cap, potrivit marturisirilor facute in exclusivitate pentru playtech.ro…

- Este zi mare in familia Simonei Gherghe. Prezentatoarea TV a implinit 45 de ani, iar cei mici i-au facut o surpriza de minunata. Emoționata și impresionata de gestul acestora, vedeta de la Antena Stars a impartașit imaginile cu fanii din mediul online. De ce surpriza a avut parte Simona Gherghe chiar…