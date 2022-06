Anuntul Politiei de Frontiera. Cate persoane au intrat in Romania

Incepand cu data de 10 februarie 2022 perioada pre conflict , au intrat in tara noastra 1.401.372 ucraineni.Miercuri, 29.06.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 98.667 de persoane, dintre care 11.749 de cetateni… [citeste mai departe]