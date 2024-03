Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii, anunță modernizarea asistenței sociale: „Continuăm împreună!” Camera Deputaților a adoptat astazi un proiect de lege care vizeaza modificarea unor acte normative din domeniul asistenței sociale. Guvernul reformeaza astfel serviciile sociale, punand bazele unui sistem modern, transparent și orientat catre nevoile cetațenilor. Impuls pentru incredere și solidaritate sociala Proiectul, a carui dezvoltare a inceput pe 7 septembrie 2023, cand a fost prezentat in prima lectura in ședința de Guvern, vizeaza imbunatațirea a șase acte normative. Simona Bucura Oprescu , ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, a subliniat importanța acestei inițiative. ”Le mulțumesc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Niciun serviciu social nu va mai putea functiona fara controlul in teren al inspectorilor sociali iar furnizarea de astfel de servicii fara licenta va fi sanctionata penal, a anuntat ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu. Camera Deputatilor a adoptat marti proiectul de lege pentru modificarea si completarea…

- Aceasta inițiativa legislativa vine in contextul creșterii alarmante a numarului accidentelor rutiere in care sunt implicați pietonii și are ca scop principal reducerea riscului de accidente și creșterea gradului de siguranța pentru toți participanții la trafic.Conform noilor prevederi, administratorii…

- Camera Deputaților a aprobat, marți, legea care permite devansarea datei alegerilor prezidențiale. Astfel, alegerile pentru președinte pot avea loc cu cel mult trei luni de zile anterioare lunii in care ajunge la termen mandatul președintelui in funcție.Potrivit legii, ziua alegerilor prezidențiale…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege initiat de catre deputatii PSD Alfred Simonis si Ciprian-Constantin Serban, care prevede declararea lui 2025 drept „Anul Centenar al Patriarhiei Romane”. Legea merge la promulgare, a transmis news.ro, potrivit Hotnews. Proiectul de lege are…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, s-a plans ca se dau multe concedii medicale pentru afecțiuni minore. Pentru aceste concedii ar trebui aplicata scutirea de impozit, a aratat premierul. Daca propunerea va fi aprobata de Camera Deputatilor, vom scoate alți bani din buzunar. ”Acum ca trebuie facuta o…

- „Guvernul va aloca resurse financiare si va face achizitia acestui sistemul electronic de monitorizare, astfel incat condamnatii sa poata fi monitorizati electronic, astfel incat sa nu ajunga sa aiba statutul de fugari”, a declarat Alina Gorgiu intr-o conferinta de presa sustinuta, vineri la Focsani,…

- „Guvernul va aloca resurse financiare si va face achizitia acestui sistemul electronic de monitorizare, astfel incat condamnatii sa poata fi monitorizati electronic, astfel incat sa nu ajunga sa aiba statutul de fugari”, a declarat Alina Gorgiu intr-o conferinta de presa sustinuta, vineri la Focsani,…