- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a trecut de britanica Harriet Dart (23 de ani, 173 WTA), 6-2, 6-4, in turul secund la Australian Open 2020. Va juca mai departe cu invingatoarea meciului dintre americanca Danielle Collins (26 de ani, loc 25 WTA) și rusoaica Yulia Putintseva (25 de ani, loc 38 WTA). …

