- Liderul deputatilor AUR, George Simion, a declarat, luni, ca asteapta verificarile solicitate de Senat in privinta adeverintei medicale a senatoarei Diana Sosoaca, prin care este exceptata de la purtarea mastii de protectie. "Sunt foarte multi oameni care au o problema cu purtarea mastii,…

- Intrebat in timpul unei declarații de presa pe care a susținut-o, luni, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, daca a avut o intalnire cu liderul AUR George Simion, președintele PNL Ludovic Orban a spus ca nu. Liderul PNL nu exlude insa posibilitatea ca George Simion sa se fi intalnit cu liberal.…

- Eximbank USA ar putea finanta proiecte de investitii in energie in Romania, inclusiv in ceea ce priveste extractia de gaze din Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Ministrul de resort, Virgil Popescu, a avut o intalnire de lucru…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat dupa declarațiile președintelui Klaus Iohannis, potrivit carora social-democrații sunt „vinovați moral” pentru tragedia de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. ”Iohannis, te cațeri pe cadavre fara rușine pentru a ține la putere guvernul MORȚII!”, a…

- Liderul PSD Sibiu, consilierul județean Bogdan Trif, vrea convocarea de urgența a unei ședințe extraordinare a Consiliului Județean, in care directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, medicul Liliana Coldea, sa explice modul in care gestioneaza cazurile de coronavirus. “In contextul actual, in…

- "In afara de acesta criza sanitara mondiala, cu accente din ce in ce mai drastice si mai dezastruoase in ceea ce priveste Romania, si parca nu era suficient acest ghinion, avem ghinionul sa avem cel mai corupt si incompentent Guvern postdecembrist. Va fi o perioada complicata", a declarat Marcel…

- Liderul USR, Dan Barna, a reacționat dupa rezultatele Exit Poll de duminica seara. Barna spune ca Nicușor Dan este omul care a reușit sa o scoata pe Gabriela Firea din Primaria Capitalei și a precizat ca victoria ii aparține. „Rezultatele din aceasta seara, cel puțin așa cum le vedem pe Exit Polluri,…