- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, ipostaza romantica, in vacanța romantica in care au plecat dupa ce afaceristul a refuzat, in instanța, sa divorțeze de fosta soție. Tot acolo, inca soțul Claudiei Patrașcanu și-a sarbatorit ziua de naștere, implinirea a 35 de ani, alaturi de iubita lui. Cum s-au fotografiat…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, ipostaza romantica in Amterdam! Chiar daca afaceristul este in scandal cu Claudia Patrașcanu, mama copiilor lui, iata ca știe sa se bucure din plin de viața și se simte foarte bine in compania Biancai Dragușanu. Iata cum s-au fotografiat cei doi indragostiți! Chiar…

- Ieri, Simina Loica s-a aflat in platul Xtra Night Show și a dat de ințeles ca relația dintre ea și Alex Bobicioiu nu merge tocmai bine. Azi, bruneta a anunțat ca s-au desparțit, dupa ce luptatorul a venit in emisiune și a dezvaluit ca nu-și mai vorbesc. Chiar daca el inca avea speranțe, Simina a dat…

- Bogdan Ionescu radiaza de fericire la brațul iubitei sale! Acesta s-a lasat fotografiat intr-o ipostaza tandra alaturi de femeia care l-a cucerit. Iata ce imagine a publicat pe contul de Instagram.

- Simina Loica a venit la Xtra Night Show cu noi dezvaluiri despre relația dintre noul ei iubit, Alex Bobicioiu, și fiul ei și al lui Alex Zanoaga. Bruneta a explicat de ce l-a strigat cel mic „tata” pe actualul ei partener și a dat asigurari ca ii vorbește mereu acestuia despre tatal lui adevarat.

- Dupa desparțirea de Alex Zanoaga, Simina Loica a decis ca e timpul pentru un nou inceput. Bruneta a decis sa se mute intr-o alta casa alaturi de fiul ei, dar unde vine foarte des și actualul partener. Tanara e foarte fericita și susține ca acum e cu adevarat fericita.

- Dupa ce s-au terminat filmarile de la Insula Iubirii, sezonul 6, iata ca viața lui Bogdan Ionescu s-a schimbat. Deși n-a reușit sa plece acasa cu vreo concurenta, el a intalnit-o pe Sorina, noua sa partenera. Cum s-au fotografiat cei doi impreuna in vacanța.

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Simina Loica s-a desparțit de Alex Zanoaga, tatal copilului ei, iar la scurt timp și-a gasit liniștea in brațele prietenului lor comun, Alex Bobicioiu. Ei bine, se pare ca relația lor merge din ce in ce mai bine, astfel ca fiul brunetei este extrem de atașat…