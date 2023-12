Silviu Prigoana implinește astazi 60 de ani! Viața fostului afacerist și politician este una potrivita pentru un subiect de film! In cumpana cea mai mare a vieții, cand mulți credeau ca viitorul sau e distrus, a gasit putere sa lupte și a reușit in tot ce și-a propus! A reușit sa faca milioane de euro din zeci de afaceri- salubritate, televiziune, presa, construcții imobiliare, chiar și din invațamintele de pe urma handicapului sau locomor. La 22 de ani a amas fara un picior in urma unui accident survenit la locul de munca, o fabrica din Gherla unde era frigotehnist. ”S-a rupt un gratar și am…