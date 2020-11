Silviu Prigoană a devenit pensionar! Doar 37.000 îi intră lunar pe card Creatorul primei televiziuni de știri, primului post dedicat muzici folclorice și și altor afaceri și fundații este de la inceptul pandemiei pensionar cu acte in regula, chiar daca acest lucru s-a intamplat mai devreme de varsta agreata de stat. Cat despre pensia sa colosala, acesta ii vine in proporție majoritara, nu de la stat, ci de la contribuțiile pe care le-a avut in zona pensiilor private. ”Am pensia de 32.000 de lei net, plus 5.000 de lei de la Camera Deputaților. Adica am 37.000 de lei, aștept marirea de 40% așa cum s-au laudat guvernanții ca sa ajung la 47 - 48.000 de lei, cat e cursul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

