Silozul construit in 1889 de inginerul Anghel Saligny in Portul Docuri din Galați devine centrul operațional al transferului prin Romania exporturilor de cereale din Ucraina, dupa ce, vineri, Regionala CFR Galați a deschis și linia de cale ferata cu ecartament european, care permite accesul in zona silozului a vagoanelor de marfa romanești. In urma cu doua saptamani, a fost finalizata și revizia caii ferate cu ecartament larg, specific Ucrainei și Republicii Moldova, care permite accesul direct de la granița pana in Portul Docuri a vagoanelor de marfa din Ucraina, incarcate cu cereale. In acele…