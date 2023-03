Lucrarile de construire la Silk District, proiect mixed-use de regenerare urbana dezvoltat de Prime Kapital in Iasi, avanseaza in ritm alert, atat pentru Fazele 1 si 2 a componentei rezidentiale, cat si pentru prima faza a componentei de birouri, peste 700 de muncitori fiind implicati in procesul de dezvoltare a celui mai mare santier privat din Iasi. In total, peste 70- din unitatile din primele doua faze si-au gasit deja cumparatori, un nou stoc urmand sa fie pus la vanzare in perioada imediat urmatoare, ca urmare a cererii ridicate. Cele doua faze sunt in curs de dezvoltare, si sunt programate…