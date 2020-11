Stiri pe aceeasi tema

- Omagierea lui Diego Maradona la palatul prezidential din Buenos Aires s-a incheiat, joi, mai devreme decat se prevedea, din cauza incidentelor, iar familia fotbalistului a luat decizia controversata de a-l ingropa pe acesta chiar astazi, joi, 26 noiembrie.

- Ionel Danciulescu, fost director sportiv la Dinamo, a analizat situația din club, dupa 1-1 cu Astra, și a avut o rabufnire la adresa conducerii spaniole. In plus, fostul atacant nu e sigur ca antrenorul Cosmin Contra nu va mai continua pe banca lui Dinamo in condițiile in care șefii nu au platit restanțele…

- Intr-un discurs susținut in fața a mii de susținatori Wilmington, Delaware, președintele ales al Americii a lansat un apel la unitate și le-a promis susținatorilor lui Donald Trump ca va fi in egala masura și președintele lor. Biden a ținut sa mulțumeasca explicit comunitații afro-americane pentru susținere,…

- Trei medici dintr-o secție ATI din Targu Jiu, “3 eroi din linia intai”, infectați toți cu CoVid din spital, au fugit... din spital!!!Știu ei ce știu! Știu cata incredere poți avea in spitale. Și in doctorii din “linia intai”, in proprii lor colegi și in minunatele lor mașinarii care “salveaza vieți”! …

- Ruby a șocat pe toata lumea cand a aparut in rochie demireasa, intr-o filmare postata pe Instagram. Artista nu s-a casatorit, așa cumcredea toata lumea, ci a filmat un videoclip. Cu toate astea, vedeta recunosteca a primit multe reacții din partea admiratorilor.Mii de mesaje au fost lasate pe conturile…

- Sorin Cirjan, care candideaza din partea PSD pentru un nou mandat de primar al municipiului Ramnicu Sarat, oras care inregistreaza la ora 19.00 unul dintre cele mai mici procente din istoria alegerilor locale, face apel la populatie sa iasa masiv la vot pentru ca altfel "hoarde de interlopi” vor…

- Actualul primar din Florești, Horia Șulea, candidat independent, a spus dupa ce a ieșit din secția de votare: „Dragii mei floreșteni, consider ca fiecare comunitate are nevoie de oameni alaturi de care sa creasca și sa se dezvolte.…

- Mai multe persoane au fost ranite, duminica dimineata la primele ore, dupa ce un automobil a intrat intr-o multime in fata unui bar din orasul Rijsbergen, situat in sudul Olandei, informeaza dpa, relateaza Agerpres.Initial, vehiculul a mers pe o pista de biciclete, dupa care a intrat intr-un…