Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de apa din Marea Britanie a fost restrictionat din cauza secetei care se face tot mai resimtita. In jur de 15 milioane de oameni din Londra si regiunea Oxford nu vor mai avea voie sa-si ude gradinile, sa-si umple piscinile, dar si sa-si spele masinile, geamurile sau

- Secretarul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat joi ca este puțin probabil ca președintele rus Vladimir Putin sa reușeasca sa ocupe Ucraina, relateaza The Guardian.Ben Wallace a afirmat ca invazia Rusiei in Ucraina "șovaie" și ca "incepe sa eșueze", in timp ce a promis mai mult sprijin financiar…

- Archie Battersbee, un baiețel britanic in varsta de 12 ani, aflat in coma de 4 luni de zile, a incetat sambata din viața, dupa ce spitalul a decis incheierea tratamentului, a anuntat familia sa, potrivit agențiilor Reuters și AFP, preluate de Agerpres . Copilul se afla in centrul unei dispute juridice…

- Guvernul de la Londra a anuntat marti sanctiuni impotriva a 42 de responsabili din Rusia sau pro-rusi din provinciile separatiste Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, sanctiuni ce prevad interdictii de calatorie in Marea Britanie si inghetarea activelor pe care le detin in aceasta tara, transmite…

- Locuitorii și turiștii din Londra s-au sufocat luni, 11 iulie, deoarece temperaturile au atins și 33 de grade Celsius. „Este prea cald, noi nu suntem obișnuiți cu asta. Așa ca, da, este prea cald și este vorba de schimbarile climatice, iar situația se va inrautați”, a declarat pentru Reuters Elizabeth…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor incerca joi, 30 iunie, sa ajunga la un acord inovator pentru reglementarea activelor crypto, intr-un moment in care prabusirea cotatiei bitcoin pune presiune asupra autoritatilor sa reglementeze acest sector, transmite Reuters.La nivel global, activele…

- Dmitri Kovtun, unul dintre cei doi rusi acuzati de Marea Britanie de otravirea la Londra, in 2006, a fostului ofiter al serviciilor secrete ruse FSB specializat in crima organizata, Aleksandr Litvinenko, a murit de COVID-19 intr-un spital din Moscova, a anuntat sambata agentia de presa rusa TASS.

- Marea Britanie si Lituania au semnat luni o declaratie comuna privind intarirea colaborarii in domeniile apararii si securitatii, ce vine sa continue sprijinul acordat de Londra tarilor care se tem ca presedintele rus Vladimir Putin nu se va opri in Ucraina in incercarea sa de a redesena frontierele…