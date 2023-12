Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Robert Sighiartau crede ca premierul Marcel Ciolacu incearca sa-i ofere unui social-democrat funcția de ambasador al Romaniei in SUA și avanseaza doua nume: foștii premieri Victor Ponta și Mihai Tudose.„Numele noului ambasador la Washington. Mulți se intreaba care este secretul din…

- Conturlie premierului au crescut in ultimii 2 ani. Este vorba despre depozitele bancare pe care domnia sa și le-a menționat in declarația de avere. Actualul premier are cinci conturi in lei și alte cinci in euro, insumand in total 38.877 euro și 39.691,88 lei, bani stranși de-a lungul vieții. Din agoniseala…

- Deputatul liberal Robert Sighiartau a anunțat ca ii va cere președintelui PNL, Nicolae Ciuca, sa prezinte „motivele pentru care și-a schimbat poziția dupa ședința de coaliție” cu privire la legea pensiilor, proaspat adoptata de Senat.Intrebat intr-o intervenție la B1 Tv ce s-a intamplat cu opoziția…

- Deputatul PNL Robert Sighiartau a declarat luni ca liberalii si-au schimbat fundamental strategia in relatia cu PSD si ca nu vor mai accepta “toate prostiile venite sa sugrume mediul privat” din Romania, conform agerpres.ro. Precizarile au fost facute in contextul in care deputatii liberalii au anuntat…

- Ruptura majora in coaliție! PNL, atac la Ciolacu: 'A pornit un razboi! Nu o sa mai acceptam toate prostiile! Ciolacu aduce ghinion romanilor'Deputatul PNL Robert Sighiartau a declarat luni ca liberalii si-au schimbat fundamental strategia in relatia cu PSD si ca nu vor mai accepta "toate prostiile venite…

- Deputatul PNL Robert Sighiartau a declarat luni ca liberalii si-au schimbat fundamental strategia in relatia cu PSD si ca nu vor mai accepta „toate prostiile venite sa sugrume mediul privat” din Romania. Precizarile au fost facute in contextul in care deputatii liberalii au anuntat ca vor depune un…

- Actualul președinte al SUA lanseaza un atac fara precedent la adresa fostului șef de la Casa Alba, pe care-l numește „amenințare la adresa democrației”. Joe Biden a lansat din nou joi un avertisment sumbru si solemn cu privire la soarta democratiei americane, de data aceasta atacandu-l foarte direct…

- Din ce in ce mai rari! Inca un parlamentar parasește PNL! Sigur il urmeaza și Robert Sighiartau! Deputatul PNL Ben-Oni Ardelean demisioneaza din partid și iși face propriul partid, surse politice declarand ca vor mai fi și alte demisii din randul liberalilor, in perioada urmatoare. Deputatul acuza „o…