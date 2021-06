Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan (PNL), susține ca Partidul Național Liberal are nevoie de un nou leadership in perioada urmatoare, care sa atraga mai mulți oameni. Turcan se arata nemulțumita de faptul ca partidul a pierdut la alegerile parlamentare și iși arata susținerea pentru Florin Cițu. Pentru…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, anunta ca vor fi demarate in scurt timp procedurile pentru organizarea Congresului de alegeri in partid. Congresul va fi insa precedat de alegerile de jos in sus in PNL. "Am discutat de Congres. Am spus ceea ce spun din ianuarie, si anume ca atunci cand conditiile…

- Premierul Florin Citu are sustinerea totala a Partidului National Liberal (PNL) iar configurația politica nu se va schimba, potrivit presedintelui PNL, Ludovic Orban. "PNL este un partid...

- Un sondaj Avangarde arata ca cei mai mulți dintre respondenți il crediteaza pe Ludovic Orban cu șanse pentru a caștiga un nou mandat la șefia PNL, urmat de Florin Cițu. 57% dintre cei chestionați au raspuns ca nu au incredere in niciun membru al Guvernului. In ceea ce privește Congresul pentru alegerea…

- Florin Cițu considera ca de actuala guvernare depinde succesul prezidențialelor din 2024.„Fara o guvernare de succes, oricare ar fi candidatul Partidului National Liberal la presedintia din 2024 sansele sa castige vor fi foarte mici daca nu avem o guvernare de succes”, a declarat Florin Cițu fara a…

- PNL Dambovița anunța ca il susține pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de președinte al partidului, la congresul din acest an. Decizia a fost luata duminica cu unanimitate de voturi. Filiala este codusa de un apropiat al lui Orban, deputatul Virgil Guran.

- Ludovic Orban nu exclude sa candideze la alegerile prezidențiale din 2024. „E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt conștient de faptul ca odata inscris in lupta pentru un nou mandat de președinte al Partidului Național Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau…