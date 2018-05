Stiri pe aceeasi tema

- Compania ArcelorMittal a primit aprobarea Comisiei Europene pentru achizitia Ilva, cea mai mare otelarie din Europa, potrivit oficialilor producatorului. Aprobarea a fost acordata de Comisie in baza angajamentului companiei de a pune la vanzare unitati din Italia, Macedonia, Republica Ceha, Luxemburg…

- Conform unei statistici realizate de Eurostat, in Romania, cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de protectie au fost cetatenii sirieni, irakieni si cei de nationalitate afgana. In anul 2017, 1330 de cetateni au primit aviz favorabil de sedere in tara, anunta Mediafax. Statele…

- Grupul ArcelorMittal a anuntat, vineri, intr-un comunicat, ca a inaintat catre Comisia Europeana o propunere de a vinde mai multe unitati de productie din Europa, intre care si combinatul de la Galati, in vederea finalizarii achizitiei Combinatului Ilva din Italia, o decizie finala a Comisiei urmand…

- Combinatul siderurgic de la Galati ar putea fi vandut, a confirmat astazi, Grupul ArcelorMittal, intr-un comunicat. Potrivit documentului, combinatul se afla, alaturi de alte companii de profil din Europa, pe o lista pe care ArcelorMittal a inaintat-o Comisiei Europene, in vederea posibilei vanzari…

- Angajamentul de a vinde Sidex Galati, asumat de ArcelorMittal pentru a cumpara combinatul Ilva din Italia, presupune „in oglinda” cumpararea unitatii galatene de catre un investitor. Specialistii consultati de MEDIAFAX considera dificila aceasta vanzare si spun ca exista chiar riscul inchiderii.

- Comisia Europeana spune ca pe data de 15 martie a primit din partea grupului ArcelorMittal un set de angajamente asumate de grup in incercarea de a finaliza cu succes preluarea combinatului Ilva din Italia, insa continutul documentelor nu este public. “Comisia Europeana confirma…

- Grupul ArcelorMittal incearca sa cumpere cel mai mare combinat din Europa, situat in Italia, dar ar putea fi obligat sa vanda unele unitati detinute in prezent, daca se va stabili ca astfel va avea o pozitie dominanta in UE. In acest sens a fost intocmita o lista care a fost trimisa Comisiei Europene,…

- Combinatul ArcelorMittal Galați "ar putea fi scos la vanzare" Siderurgist. Foto: wikimedia.org Combinatul ArcelorMittal Galați ar putea fi scos la vânzare de catre Grupul ArcelorMittal în contextul în care acesta intentioneaza sa achizitioneze combinatul Ilva din Trento, Italia,…