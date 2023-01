Sicriul cu trupul neinsufletit al actorului Mitica Popescu, care a murit marti la varsta de 86 de ani, va fi depus joi, intre orele 12,30 – 19,30, in foaierul Teatrului Mic din Strada Constantin Mille numarul 16, dupa care va fi transportat la Capela Cimitirului Bellu. Potrivit unui comunicat al Teatrului Mic , slujba de inmormantare va avea loc vineri, la ora 15,00, la Cimitirul Bellu. Actorul Mitica Popescu a murit marti la Spitalul Elias. Nascut in Bucuresti, la 2 decembrie 1936, Mitica Popescu a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica ”I.L. Caragiale” din Bucuresti in anul…