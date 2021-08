Sicilia declară stare de urgenţă pentru şase luni Guvernul regional din Sicilia a declarat stare de urgenta si de criza pentru sase luni din cauza incendiilor de vegetatie, care fac ravagii pe insula de la sfarsitul lunii iulie, informeaza DPA sambata. Presedintele regional Nello Musumeci a declarat intr-o postare pe Facebook in care explica decizia sa ca temperaturile neobisnuit de ridicate si conditiile meteorologice anormale vor continua sa prezinte un risc in urmatoarele saptamani. Intre timp, in Sardinia, pompierii din provincia Oristano au anuntat ca sambata dimineata a izbucnit un incendiu la o unitate de cazare turistica. Incendii forestiere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

