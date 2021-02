Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a doi inculpați, Sica Dumitrescu, 27 de ani, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, si a unui cadru militar, sub acuzația de trafic de droguri de mare risc, informeaza Ziare.com.Potrivit comunicatului DNA, pe 18 februarie,…

- Anchetatorii DIICOT arata in detaliu, in dosarul transmis Tribunalului București, cum au rezultat probele doveditoare ca fiul lui Ilie Dumitrescu dar și un militar activ la o unitate din București vindeau droguri de mare risc in Centrul Capitalei. Astfel, se arata in actele dosarului de la…

- Prin rechizitoriul din data de 24.02.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata, sub masura controlului judiciar, a unui numar de 2 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de trafic…

- Tribunalul București a decis miercuri, 10 februarie, sa prelungeasca masura arestului preventiv in ceea ce-i privește pe Imparatul” Uțu Rohozneanu și pe ceilalți complici ai sai intr-un dosar de trafic de droguri de risc, deși aparatorii celor trei au solicitat ca acestora sa le fie aplicate masuri…

- Procurorii DIICOT au efectuat 7 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Constanta si Ilfov.La data de 16.12.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere…

- Perchezitie domiciliara, pe raza municipiului Bucuresti. Mai multi cetateni bulgari actionau in Romania si Bulgaria. Prejudiciul estimat in cauza se ridica la aproximativ 500.000 de euro.La data de 10.12.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism…

- Procurori DIICOT, impreuna cu ofiteri de politie judiciara, au efectuat, joi, o perchezitie in Bucuresti pentru prinderea unor cetateni bulgari suspectati ca ar fi inselat mai multe persoane. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Manelistul Adrian Minune a fost audiat, joi, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) București. Adrian Simionescu, pe numele sau real, a fost prezent joi in fața procurorilor DIICOT, in calitate de martor, intr-un dosar de camatarie si…