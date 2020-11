Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis prelungirea perioadei de carantina cu inca o saptamana pentru municipiul Sibiu, orasele Cisnadie si Talmaciu si comuna Selimbar si instituirea carantinarii in localitatea Marsa, informeaza un comunicat de presa al Prefecturii. "Astazi,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis prelungirea perioadei de carantina cu inca o saptamana pentru municipiul Sibiu, orasele Cisnadie si Talmaciu si comuna Selimbar si instituirea carantinarii in localitatea Marsa, informeaza un comunicat de presa al Prefecturii, informeaza Agerpres.”Astazi,…

- Astazi, 27 noiembrie a.c. a avut loc o ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Sibiu. In cadrul ședinței, cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea 136/2020 s-au aprobat 4 hotarari care vizeaza solicitarea catre Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei…

- Președintele Klaus Iohannis mai are de așteptat pana sa se duca la Sibiu, ca sa iși vada soția! Potrivit unui comunicat al Prefecturii Sibiu, CJSU a aprobat vineri 4 hotarari care vizeaza solicitarea catre Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei de emitere a Ordinului Comandantului…

- "Am fost sunat ieri dimineata sa ma intrebe ce face tatal meu. Am simtit ca mor eu cand am auzit aceasta intrebare. Tata era inmormantat cu o zi inainte. Si-au cerut scuze, le-am spus sa se documenteze. Apoi ma intrebau cum o cheama pe mama, cum se numeste medicul de familie al mamei. In ziua inmormantarii…

- Intreg personalul și pacienții secției au fost testați pentru coronavirus, in prezent secția fiind inchisa pentru a se efectua procedurile de dezinfecție terminala. Citește și: Declaratii halucinante facute de fratele unui pacient cu COVID: "A prins un loc la ATI dupa ce a murit cineva"…

- Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei, la solicitarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), a emis ordinul de ridicare a carantinei zonale din comuna Ivesti, judetul Galati, incepand de marti, au informat reprezentantii Prefecturii. ‘Ca urmare a solicitarii CJSU…

- Masura a fost luata in urma solicitarii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati, ordinul de ridicare a carantinei fiind emis de Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei.