- Cadrele medicale din linia intai si toti angajatii care se lupta cu noul coronavirus sunt invitati sa fie copiloti intr-un eveniment dedicat lor, Raliul Liniei Intai, eveniment care constituie o premiera pentru Romania si Europa si va avea loc luni, 27 iulie, in avanpremiera etapei a treia din Campionatul…

- ACȚIUNI PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII MASURILOR DE PROTECȚIE SANITARA IN ZONELE AGLOMERATE Activațile de control, desfașurate in sistem integrat de echipele mixte formate din reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții in domeniu, au continuat și in cursul zilei de ieri…

- Numarul cazurilor noi de infectare cu COVID 19 e, a doua zi consecutiv, peste 400. In ultimele 24 de ore, la nivel național s-au raportat 411 cazuri pozitive, din care 11 la noi in județ. O noua statistica a Grupului de Comunicare Strategic arata ca la nivel național s-au raportat, in ultimele 24 de…

- Creștere alarmanta a numarul de cazuri noi de COVID 19 raportate in ultimele 24 de ore. E vorba de 460 de persoane depistate pozitiv la nivel național. La nivelul județului, 13 cazuri noi, in același interval de timp. Numarul de cazuri pozitive de COVID 19 a izbucnit alarmant. In ultimele 24 de ore…

- Raliul Argeșului Catena readuce motorsportul la viața. Weekendul urmator, spectacol automobilistic pe Transfagarașan și la Pitești. La 8 luni de la ultimul raliu, o pauza mult prea lunga pentru pasionații motorsportului, DTO Rally are din nou ocazia sa organizeze prima etapa a sezonului: Raliul Argeșului…

- In perioada 11 – 17 mai 2020, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al Post-ul Saptamana trecuta ISU Dambovița a intervenit la 38 de evenimente și 189 de cazuri medicale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un accident rutier, in care au fost implicate doua mașini, a avut loc, vineri seara, in Capitala, in urma acestuia o persoana avand nevoie de ingrijiri medicale, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București.Conform sursei citate, accidentul…

- @ ISUBIf, Jandarmeria și Poliția ilfovene, in colaborare sau individual, au aruncat in lupta impotriva coronavirusului toate resursele logistice și de personal @ Pandemia este ținuta sub control, in Ilfov inregistrandu-se, pana la sfarșitul lunii aprilie, sub 300 de cazuri confirmate de COVID-19 (din…