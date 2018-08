Sibiu: Festival culinar cu mâncăruri tradiţionale, în Piaţa Mică Patru bucatari locali vor gati, la acest sfarsit de saptamana, dupa retete traditionale vechi de sute de ani, in Piata Mica din centrul istoric al Sibiului. "Ca noutate, vom pregati un berbecut haiducesc in jar, reteta veche care nu stiu sa se mai fi pregatit in Sibiu, cel putin nu in cadrul evenimentelor de genul acesta", a declarat joi, pentru AGERPRES, organizatorul festivalului culinar, Teodor Boanta. Bucatarii vor prepara ciorba de fasole cu ciolan afumat, supa de visine cu smantana care se serveste rece, berbecut haiducesc ingropat in jar cu legume, pastrav la plita cu mamaliguta si mujdei,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

