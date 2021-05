Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a anunțat, vineri, la Sibiu, ca va candida pentru funcția de președinte al USR PLUS la congresul din luna septembrie: „Este un proiect la care am muncit foarte mult timp și doresc sa duc mai departe acest proiect”, a spus vicepremierul.

- Copresedintele USR Dan Barna a afirmat, luni, ca actuala coalitie merge mai departe, iar guvernarea continua in aceastp structura pentru a indeplini programul asumat. "Exista o sustinere la nivelul actualului ministru Vlad Voiculescu, care se va reflecta si in perioada urmatoare. Vlad continua la…

- Copresedintele USR-PLUS, Dan Barna, a declarat ca va candida la Congresul formatiunii pentru sefia partidului, iar in functie de modul cum va performa Guvernul va decide daca intra iar in cursa pentru prezidentiale.