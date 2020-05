Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Medias, Gheorghe Roman, al doilea municipiu al judetului Sibiu, a anuntat, miercuri, ca va convoca saptamana viitoare o sedinta extraordinara a Consiliului Local pentru a adopta masuri de reducere a fondului de salarii. Roman anunta ca unii angajati ar putea intra in somaj tehnic…

- Primul copil din judetul Sibiu confirmat cu COVID-19 la Spitalul de Pediatrie este un baietel in varsta de patru ani care se afla in prezent in stare buna, a precizat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Ioana Matacuta. „Avem pe Infectioase, un baiat din mediul rural, de 4 ani,…

- Primaria din Bran și-a suspendat activitatea dupa ce primarul a fost confirmat cu coronavirus.Nicolae Nila a fost testat pozitiv pentru coronavirus, sambata. Imediat edilul a fost plasat in carantina, iar toți angajații au fost plasați in autoizolare. Citește și: Lidl, mutare…

- Primarul comunei Corbii Mari,Ionut Banica face apel la calm, ratiune si multa grija dupa ce un barbat din localitate a fost confirmat cu COVID-19. Primul caz confirmat de coronavirus din Dam-bovita a fost confirmat astazi. Este vorba de un barbat in varsta de 56 de ani din comuna Corbii Mari, satul…

- Primarul comunei dambovitene Corbii Mari, Ionut Banica, a tinut sa ii linisteasca pe oameni in contextul aparitiei primului caz de coronavirus in Dambovita, confirmat la un barbat din comuna.

- Primul caz de coronavirus din Dambovita a fost confirmat astazi. Este vorba de un barbat in varsta de 56 de ani din comuna Corbii Mari, satul Grozavesti. Acum, barbatul din Corbii Mari se afla internat la Spitalul Victor Babeș din Bucuresti unde s-a recoltat proba in cursul zilei de luni și testul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a anuntat, luni, ca nu exista niciun caz confirmat cu coronavirusul Covid-19 in judet, 101 cetateni au fost testati si asteapta rezultatele, zece pacienti suspecti sunt internati in spitale, iar tele 209 persoane sunt izolate acasa si 72 se afla…