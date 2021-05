Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de locuințe și strazi din Sibiu și localitațile limitrofe au fost inundate, vineri, din cauza ploilor abundente. Pe strazile din Șelimbar, mașinile circula cu dificultate, apa acoperind roțile, informeaza Mediafax. Pompierii din cadrul ISU Sibiu au intervenit, miercuri, pe mai multe strazi…

- Incendiu in Eforie Sud.Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi in localitatea Eforie Sud, judetul Constanta. Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", acoperisul unei case situate pe strada Mihai Viteazu a luat foc.Misiunea este in desfasurare.…

- V. Stoica Prahovenii par sa nu țina cont prea mult de recomandarile pompierilor in privința arderii necontrolate a vegetației uscate. Pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui numar mare de incendii provocate de arderea vegetatiei uscate in scopul igienizarii terenurilor si pregatirii acestora…

- Pomperii actioneaza pe strada Ion Lahovari din Constanta. In dimineata acestei zile, 22 aprilie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta. Din primele informatii, pompierii au intervenit pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere…

- In perioada sarbatorilor prilejuite de Paștele Catolic, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș va monitoriza permanent evoluția dinamicii din teren, iar, la nevoie, vor fi dispuse masurile imediate pentru optimizarea misiunilor de raspuns in sprijinul comunitaților.Potrivit…

- Un numar de 30 de pasageri au iesit la timp dintr-un autobuz care a luat foc, vineri, pe drumul dintre localitatile Mandra si Alamor, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, informeaza Agerpres. "Incendiul a fost lichidat in aproximativ o jumatate de ora si s-a manifestat…

- Incendiu la acoperisul Palaltului Justitiei din Suceava. La sediul Palatului de Justitie din municipiul Suceava, intervine Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperisul Palatului.Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata spune ca se intervine…

- Un incendiu de vegetatie uscata s-a extins, sambata, la un depozit exterior de mase plastice si deseuri din Targoviste, focul mistuind peste 10 tone de mase plastice, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, informeaza Agerpres. "Pompierii targovisteni au intervenit…