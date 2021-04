Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 2 aprilie, Jandarmeria Maramureș a plantat 171 de stejari intr-o zona forestiera din Baița. Activitatea a fost organizata in contextul celor 171 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane. ”Am plantat astazi 171 de stejari. Numarul lor nu este ales intamplator și reprezinta cei 171 de ani,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, cere modificarea legii astfel incat agenții economici care nu respecta masurile de protecție sanitara in contextul epidemiei de COVID sa aiba suspendata activitatea. El a precizat ca vrea modificarea legii de urgența in Parlament, iar daca acest lucru nu este posibil…

- Politistii Brigazii de Combaterea a Criminalitatii Organizate Iasi si procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iasi desfasoara cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare in forma continuata, fals in…

- Primaria Municipiului Lugoj organizeaza, prin Serviciul Public Sere si Zone Verzi, campania “Curatenia de Primavara”, pe teritoriul municipiului, pe parcursul lunii martie 2021, pentru cetațenii care locuiesc la case. Acțiunea se va desfașura in perioada 1-5 martie și 15-19 martie…

- Vizitatorii Muzeului in aer liber din Dumbrava Sibiului au ocazia, miercuri si joi, sa participe la un atelier inedit, in care pot vedea cum se produce rachiul, informeaza Agerpres. Atelierul va fi organizat in Casa din Balanesti, Gorj, si in aria Povarnei din Sarbesti, Gorj. Cele doua monumente,…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures au pus in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara, in Mures si Brasov, in cadrul unui dosar penal in care sunt vizate achizitii fictive de bunuri si servicii in domeniul constructiilor, pentru cresterea…

- Lorant Szanto, șef serviciu in cadrul administrației Palatului Culturii din Targu Mureș, a oferit marți, 2 februarie, informații cu privire atat la situația spectacolelor desfașurate in spațiul cultural, cat și la vizitele turiștilor din alte orașe, țari. Potrivit informațiilor oferite de catre Lorant…

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Mureș au anunțat ca joi, 28 ianuarie, de la ora 16.00, se va desfașura o activitate de tip webinar, intitulata ,,Teaching English with or without Translation/ Teaching English through Reading and Games". Activitatea va fi coordonata de profesoara Luminița…