Sibienii vor putea circula, incepand de duminica, cu 40 de autobuze ecologice, pe traseele 1, 2, 10, 11 si 14, a anuntat administratia locala. „Acest proiect continua modernizarea transportului public din Sibiu, pe care Primaria Sibiu si societatea Tursib s-au concentrat in ultimii ani. Proiectele realizate, in valoare de 163,15 milioane de lei, au avut ca rezultat in primul rand modernizarea parcului auto: 110 autobuze noi au fost cumparate in ultimii 3 ani, iar pana la finalul acestui an sunt asteptate alte 9 autobuze electrice pentru care contractul a fost semnat in anul 2021. Astfel, in prezent,…