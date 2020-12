Sibiu: 27 de focare active de Covid-19 Sibiu: 27 de focare active de Covid-19 Sibiu. Foto: sibiu.ro. La ora actuala, în județul Sibiu sunt active 27 de focare de infecție cu noul coronavirus, dintre care 22 sunt în centre rezidențiale pentru vârstnici, copii sau persoane cu dizabilitați. Cele mai multe cazuri pozitive au fost confirmate la Centrul pentru recuperare și reabilitare neuropsihiatrica de la Râu Vadului, unde, pâna la ora actuala, au fost infectate 185 persoane, din care 124 beneficiari și 61 angajați pozitivi.



