Și totuși există un sistem de referință universal... Fotonii se „lungesc” pe masura ce universul se extinde Dupa faimosul experiment Michelson-Morley din 1887, care a discreditat ideea de „eter”, ca mediu necesar pentru a explica propagarea undelor de lumina și dupa inventarea teoriei relativitații de catre Albert Einstein - ne-am trezit intr-un univers in care spațiul nu mai este fix, ci „elastic”, iar timpul nu este imuabil, ci relativ, influențat de locul din univers.Dar exista totuși un sistem de referința fundamental care poate fi observat și la care te poți raporta oriunde ai fi in univers: radiația cosmica de fond. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

