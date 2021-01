Stiri pe aceeasi tema

- Un incediu a izbucnit azi dimineața, in jurul orei 5.00, la Institutul „Matei Balș” din Capitala, iar 102 pacienți cu COVID-19 au fost evacuați. Focul a fost stins de pompieri, insa trei persoane au fost gasite carbonizate, iar a patra a decedat deși s-a incercat resuscitarea acesteia. Deocamdata nu…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in urma incendiului de la Institutul ”Matei Bals” din Capitala, in urma caruia patru pacienți și-au pierdut viața, iar o alta persoana se afla in stare grava, fiind intubata și ventilata. Procurorii…

- Cristina Grecu, soția artistului care a devenit cunoscut ca membru fondator al Divertis, infirma informatiile referitoare la starea grava in care s-ar afla Toni Grecu. Acesta se afla intr-adevar internat la "Matei Bals" cu COVID-19, insa sotia sa afirma ca nu a fost niciun moment la Terapie Intensiva.…