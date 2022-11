Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Andrei Spinu spune ca a aflat despre avaria de la Termoelectrica de la un jurnalist, „cam in același timp cu prim-ministra”. Potrivit ministrului, la moment se desfașoara 2 anchete, iar in cadrul unei anchete este implicat și Serviciul de Informație și Securitate. „Din cate cunosc și Procuratura…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a oferit detalii despre perchezițiile care s-au desfașurat pe 22 noiembrie la Lavra Pecerska din Kiev, in traducere Lavra Pesterilor, cea mai veche manastire crestin ortodoxa din țara vecina, transmite Newsmaker . Potrivit organelor de drept ucrainene, in manastire…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei l-a dat in urmarire pe liderul cecen, Ramzan Kadirov. Potrivit documentului, sunt 2 capete de acuzare impotriva liderului cecen, printre care „purtarea unui razboi agresiv sau acțiuni militare agresive”, care prevede o pedeapsa cu inchisoarea de la 10 la 15 ani conform…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reținut, la Mikolaiv, o agenta a Rusiei care colecta informații despre Forțele de Aparare ale Ucrainei in raioanele din prima linie a frontului și le transmitea inamicului, anunța RBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a anuntat ca operațiunea speciala din Ucraina se va desfașura acum intr-un mod cu totul diferit, fata de cum a fost anterior, anunta Serviciul de presa al liderului Republicii Cecene, referindu-se la postarea lui Kadirov pe canalul sau de Telegram. Liderul cecen…

- O conversație telefonica interceptata de Serviciul de Securitate al Ucrainei intre un recrut rus și soția sa dezvaluie metoda de organizare a trupelor rusești pe front și cum funcționeaza „trupele-bariera”.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a sase inculpati printre care si o societate comerciala , sub aspectul savarsirii unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, comise in…

Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, a aflat cine a dat ordine ca invadatorii rusi sa ocupe orasul Mariupol și sa ia cu asalt Uzina Azovstal, dezvaluind numele generalului rus.