Și eu subscriu „Scrisorii deschise a unor bistrițeni nemulțumiți” Am citit cu atenție „Scrisoarea deschisa a unor bistrițeni nemulțumiți”, scrisoare publicata in doua ziare online, infobistrita.ro și propolitica.ro, marturisesc ca la inceput cu ingrijorare, pe parcursul lecturii bucuria și emoția luand locul ingrijorarii, iar la final, satisfacția și mulțumirea au fost sentimentele care m-au napadit. Reluand lectura scrisorii, semnate de doi importanți membrii ai Bistriței Civice, nu numai ca m-am regasit in unele nominalizari dar m-am regasit ca și ideologie, mod de lupta și valori in aceste randuri. Bucuria de a-mi gasi aliați sau „tovarași de drum” in aceasta… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

