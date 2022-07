Și dintr-o dată, Pământul a devenit fierbinte Conflicte care pareau ingropate renasc in aceste zile, aparent fara vreo logica. Dar logica exista daca știi sa te uiți și sa observi ca fumul incepe sa iasa in preajma țarilor care au refuzat sa adopte sancțiuni impotriva Rusiei și sa se ralieze poziției americane. In Kosovo se pregatesc oareșce evenimente care amenința Serbia. Nici […] Articolul Și dintr-o data, Pamantul a devenit fierbinte apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

