Şi dacă Dragnea îşi dă demisia? Gabriela Firea nu glumeste deloc cand ii cere lui Liviu Dragnea sa se retraga din functia de presedinte al PSD. Argumentele sale sunt puternice si se pot sintetiza simplu: Dragnea una vorbeste pe fata si alta decide prin spate. De fapt, doamna Firea a surprins una din caracteristicile tuturor politicienilor. Nimeni, niciun lider nu a reusit sa se mentina pe podium daca nu a lucrat in spatele usilor inchise, daca nu a manipulat luarea unor decizii. Nu spune nimic nou cand afirma ca Liviu Dragnea se consulta doar cu doua-trei persoane, si acelea din afara partidului. Toti sefii de partid fac la… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol: informatia-zilei.ro

