- Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, a fost pus sub acuzare joi pentru noua acuzații de evaziune fiscala. Una dintre acuzații se refera și la afacerile din Romania ale lui Biden Jr, potrivit ziarului american Wall Street Journal. Actul procurorilor face referire la un acord intre Hunter…

- Președintele Comisiei de Supraveghere a Camerei, reprezentantul James Comer (R-KY) a declarat recent ca prevede un vot privind demiterea președintelui Joe Biden la inceputul anului 2024. Eforturile lui Comer coincid, de asemenea, cu o serie de citații ale celor din jurul președintelui și cu dovezi tot…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat la o consultare in cadru restrans cu președintele SUA, Joe Biden și cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul careia șeful statului roman a solicitat mijloace pentru detectarea și interceptarea dronelor, precum și pentru o aparare…

- Din acest an școlar, elevii care in ultimii doi ani nu au frecventat cursurile unei școli din Romania pot beneficia de cursuri de limba, cultura și civilizație naționala in cadrul unor grupe constituite special pentru a le inlesni integrarea.

- Departamentul de Justiție al SUA a anunțat joi acuzații federale legate de posesie ilegala de arme impotriva fiului președintelui, Hunter Biden, in urma eșecului unui acord de soluționare in luna iulie. Acuzațiile impotriva lui Biden Jr. se refera la trei articole privind deținerea ilegala de arme.…