Și-au lăsat câinii nesupravegheați și au fost amendați Doi barbați au fost amendați ieri de jandarmi Aceștia și-au lasat cainii nesupravegheați, iar acești puneau in pericol trecatorii. Au primit amenda minima, dar cei ce nu au grija de patrupedele periculoase pot scoate din buzunare chiar și 500 de lei. Proprietarii de caini periculoși trebuie sa-și supravegheze patrupezii, daca nu vor sa scoata bani frumoși din buzunare. Conform legii nr. 61 din 1991 republicata, pentru sancționarea faptelor de incalcare a unor norme de conviețuire sociala, a ordinii și liniștii publice „lasarea in libertate ori fara supraveghere a animalelor care pot reprezenta… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

