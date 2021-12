Testarea calatorilor care intra in tara, indiferent daca sunt sau nu vaccinati, este noua strategie din Regatul Unit de a combate pandemia. Masura se aplica pentru toate persoanele cu varsta de cel putin 12 ani si intra in vigoare de marti. Marea Britanie va inaspri masurile de calatorie pentru persoanele care intra in tara. Incepand de marti, toti calatorii cu varsta de peste 12 ani vor fi nevoiti sa faca un test COVID inainte de imbarcarea in avion, indiferent daca sunt sau nu vaccinati. „Stiam ca iarna aceasta va fi dificila, dar aparitia unei noi variante inseamna ca trebuie sa luam masuri…